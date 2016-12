National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Verschollenen Inseln USA 2012 2016-12-20 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Enric Sala, Forschungsreisender für National Geographic, hat sich mit einem Team auf den Weg zu den Pitcairninseln im südöstlichen Pazifik gemacht. Die Wissenschaftler wollen die Lebensbedingungen auf dem Archipel, das zu Großbritannien gehört, an Land und unter Wasser erforschen, dokumentieren und letztlich erreichen, dass die noch fast völlig unberührten Pitcairns zum Meeresschutzgebiet erklärt werden. Bisher ist nicht viel über die Inselgruppe bekannt. Das soll sich ändern, nachdem Enric Sala in 30 Tagen alle vier Inseln der Kette besucht hat, von denen jede ihre ganz eigene Geschichte erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharks of Lost Island