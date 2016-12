National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:20 Dokumentation Expedition Wild Frühling im Yellowstone-Nationalpark USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein scheinbar endlos langer Winter im Yellowstone-Nationalpark neigt sich dem Ende zu. In den Bäumen ist wieder Vogelgezwitscher zu vernehmen, Bären und Füchse kriechen noch schlaftrunken aus ihren Winterquartieren und Elche und Bisons erfreuen sich der in frischem Grün erstrahlenden Wiesen. Und viele neue Bewohner tummeln sich im Nationalpark. Doch gerade für Jungtiere birgt das Leben hier viele Gefahren, denn sie sind noch unerfahren und werden schnell zur Beute. Natürlich lassen es sich Casey Anderson und Brutus-Bär nicht nehmen, mit eigenen Augen zu sehen, wie der Yellowstone-Nationalpark aus seinem Winterschlaf langsam zu neuem Leben erwacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa