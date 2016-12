ARTE 02:30 bis 04:05 Drama Im Alter von Ellen D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Flugbegleiterin Ellen und ihr ganzes Leben geraten aus der Balance: Als ihr Freund Florian ihr offenbart, dass er mit einer anderen Frau ein Kind erwartet, bricht ihre Welt zusammen. Bei der Arbeit erleidet sie einen Zusammenbruch, verlässt das Flugzeug kurz vor dem Start und wird daraufhin vom Dienst suspendiert. Sie verschwindet, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Dabei trifft sie auf eine Gruppe von Tierschutzaktivisten und schließt sich ihnen an. Sie lernt Karl kennen, der sich als Totalverweigerer dem Wehrdienst entzogen hat und nach einem Ort sucht, an dem er untertauchen kann. Ellen ist umso mehr vom leidenschaftlichen Engagement der Aktivisten beeindruckt, als ihr klar wird, dass sie selbst noch nie für etwas gekämpft hat, das ihr wichtig war. Sie beteiligt sich an den Demonstrationen und Provokationen und lässt sich mit der Gruppe treiben. Währenddessen bemüht sich ihr ehemaliger Freund Florian verzweifelt, sie aufzuspüren und sie dazu zu bewegen, mit ihm und seiner neuen Familie ein gemeinsames Leben zu führen. Doch Ellen heiratet Karl, um ihm aus seiner misslichen Lage zu helfen. Oder ist das ein Schachzug, der sie weiter von Florian entfernt? Für einen kleinen Moment gibt sich Ellen der unkonventionellen Liebe hin. Und während die Situation immer mehr außer Kontrolle gerät, scheint Ellen allmählich zu ihrer inneren Stärke zu finden - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanne Balibar (Ellen) Stefan Stern (Karl) Georg Friedrich (Florian) Julia Hummer (Rebecca) Alexander Scheer (Bennett) Eva Löbau (Simone) Clare Mortimer (Clare) Originaltitel: Im Alter von Ellen Regie: Pia Marais Drehbuch: Pia Marais, Horst Markgraf Kamera: Hélène Louvart Musik: Horst Markgraf, Yoyo Röhm Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 148 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 93 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 73 Min.