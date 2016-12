ARTE 05:10 bis 06:40 Musik Riccardo Muti und David Fray interpretieren Schumann und Strauss F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Zwei Jahre nach dem Konzert im Théâtre des Champs-Elysées, bei dem das Orchestre National de France unter der Leitung von Riccardo Muti sein 80-jähriges Bestehen feierte, steht der große italienische Dirigent erneut am Pult des Ensembles. Das Programm umfasst mit Schumanns Klavierkonzert und der Tondichtung "Aus Italien" von Richard Strauss zwei ebenso bekannte wie beliebte Werke. Riccardo Muti und das ONF pflegen seit der ersten Zusammenarbeit im Jahr 1980 ausgezeichnete Beziehungen, und so wird jedes gemeinsame Konzert zum Erlebnis. Diesmal sitzt zudem Mutis Freund und Schwiegersohn David Fray am Klavier, der als herausragender Schumann-Interpret bekannt ist. Am 14. November 2014 wurde der neue Konzertsaal des Pariser Maison de la Radio offiziell eingeweiht. Akustik und Ästhetik des Raums werden von Dirigenten, Komponisten und Musikern ebenso einhellig geschätzt wie vom Publikum. Selbst in der obersten Loge ist man nie mehr als 17 Meter vom Orchester entfernt, und dank der Klangreflektoren vor allem einer von der Decke herabhängenden Konstruktion dringt die Musik unverfälscht bis nach oben. Der neue Konzertsaal ist künftig der Hauptauftrittsort der vier Ensembles von Radio France: des Orchestre National de France (ONF), des Orchestre Philharmonique de Radio France sowie des Profi- und des Kinder- und Jugendchores. Auch das ARTE-Publikum kann dieses Schmuckstück nun entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: David Fray Originaltitel: Schumann et Strauss par David Fray et Riccardo Muti Regie: François-René Martin