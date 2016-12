Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Kriegsbeute CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Nach dem Kampf gegen die Replikatoren entdeckt das Atlantis-Team ein Schiff der Wraith, das verlassen und führungslos im All treibt. Es gehört offenbar Todd, dem Alliierten des Teams. An Bord entdeckt Sheppard eine Karte, die den Weg zu einem rätselhaften Planeten weist, den die Wraith offenbar als heilig betrachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Christopher Heyerdahl (Todd) Kavan Smith (Major Evan Lorne) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Alan McCullough Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith