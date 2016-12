Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Streik USA 1996 Stereo 16:9 Merken Der Barbesitzer Quark (Armin Shimerman) bekommt Ärger mit seiner Belegschaft. Die schlechten Arbeitsbedingungen und die noch schlechtere Bezahlung veranlassen ausgerechnet seinen Bruder Rom (Max Grodénchik), eine Gewerkschaft zu gründen. Quark ist entsetzt, denn Gewerkschaften sind bei den Ferengi strikt verboten. Selbst wenn er wollte, dürfte er nicht mit ihnen verhandeln. Die Situation verschärft sich, als sich die Ferengi-Handelsbehörde in den Vorfall einschaltet und mit harten Sanktionen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton Drehbuch: Gene Roddenberry, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6