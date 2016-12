Syfy 14:25 bis 15:10 Mysteryserie Under the Dome Die rote Tür USA 2014 Stereo 16:9 Merken Eine Gruppe von Söldnern bringt Barbie (Mike Vogel) in ihre Gewalt. In langen Verhören versuchen die Männer von ihm etwas über das mysteriöse Ei zu erfahren. Als Barbie schließlich die Flucht gelingt, versucht er zusammen mit Sam (Eddie Cahill), Pauline (Sherry Stringfield) und Lyle (Dwight Yoakam) einen Rückweg von Zenith ins Innere der Kuppel zu finden. Währenddessen nehmen Melanie (Grace Victoria Cox) und Junior (Alexander Koch) in Chester's Mill das Ei an sich und verstecken es. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Nicholas Strong (Phil Bushey) Aisha Hinds (Carolyn Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Peter Weller Drehbuch: Kelly Souders, Brian Wayne Peterson, Adam Stein Kamera: David Geddes Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden

