Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Japans Knasthölle GB 2009-2011 Jackie Nichols' Leben scheint perfekt: Sie hat viele Freunde, Geld und einen Verlobten, den sie abgöttisch liebt. Doch eines Tages geschieht die Tragödie: Ihr Freund kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Für Jackie bricht eine Welt zusammen, sie sieht plötzlich keinen Sinn mehr in ihrem Dasein. Und trotzdem geht das Leben weiter. Um die schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten, fasst Jackie schließlich den Entschluss, noch einmal von vorne anzufangen, ganz weit weg von zu Hause. Sie kauft ein Oneway-Ticket nach Tokio, wo sie komplett auf sich allein gestellt ist. Nach einiger Zeit trifft sie den charmanten Yoram, der sein Geld mit Drogendeals verdient. Weil sie in Japan sonst niemanden hat und ihre finanziellen Mittel langsam aber sicher erschöpft sind, lässt sie sich von Yoram überreden, Marihuana zu schmuggeln. Alles läuft nach Plan, Jackie bleibt vom Zoll unentdeckt. Fortan arbeitet sie häufiger als Drogenkurier. Anfangs steht noch der Nervenkitzel im Vordergrund, am Ende ist es die reine Gier nach Geld. Finanzielle Streitigkeiten lassen die Freundschaft zu Yoram dann auch in die Brüche gehen. Wieder ist Jackie alleine, wieder trifft sie eine Entscheidung: Sie wird zurück in die USA gehen - allerdings nicht, ohne ein letztes Mal Drogen zu schmuggeln. Doch genau dieses letzte Mal soll Jackie zum Verhängnis werden... Originaltitel: Banged Up Abroad