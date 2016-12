National Geographic People 17:30 bis 18:15 Dokumentation Das Monster-Projekt Chupacabra USA 2012 2016-12-20 12:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus Texas stammt der Mythos über den "Chupacabra" - übersetzt bedeutet der Name "Ziegensauger". Die Legende sagt, dass er seinen Opfern das Blut aussaugt. Er soll ein vierbeiniges Monster mit Klauen sein, mit glänzenden roten Augen, die Wirbelsäule soll sich außen an seinem Rücken befinden - außerdem soll das Ungeheuer scharfe Zähne haben und die Fähigkeit besitzen, seine Farbe zu ändern. Aber alle bisherigen Sichtungen des Wesens entpuppten sich als räudige Kojoten. Schauspieler und Komiker Judah Friedlander versucht zu ergründen, wieviel Wahrheit hinter dem Mythos "Chupacabra" liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judah Friedlander Originaltitel: The Monster Project