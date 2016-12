National Geographic People 08:35 bis 09:20 Dokusoap Amische auf Abwegen Spirituelle Freiheit USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Manche Amische wollen mehr spirituelle Freiheiten als ihnen ihre Gemeinden erlauben. Überall in den USA gibt es Amische, die sich evangelischen Kirchen anschließen. Noch häufiger aber gründen ehemalige Amische selbst Gemeinden, die dann aktiv um neue Mitglieder werben. Einige wollen erreichen, dass Amische ihre Gemeinden verlassen, andere versuchen, eine Reform von Innen anzuregen. Mose geht diesem Phänomen und seinen Auswirkungen nach. Er muss sich außerdem mit seiner Rolle als Helfer der ehemaligen Amischen in Columbia auseinandersetzen und stellt fest, dass er als erstes seine Vergangenheit bewältigen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amish: Out of Order Altersempfehlung: ab 12