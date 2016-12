Kinowelt 14:40 bis 16:05 Drama Tropfen auf heiße Steine F 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ausgezeichnet mit dem Teddy, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Deutschland im Jahre 1970: Sie sitzen in der erdrückenden Enge einer spießigen deutschen Zweizimmerwohnung und reden miteinander. Der neunzehnjährige Franz und der fünfzigjährige Leopold, der den Franz auf der Straße angesprochen hat und zu sich eingeladen hat. Obwohl Franz mit seiner Verlobten Anna verabredet ist, kann er der Neugier und Faszination dem älteren Mann gegenüber nicht widerstehen. Ihr Thema sind die erotischen Erfahrungen mit ihren Freundinnen. Doch Leopold leitet das Gespräch in eine andere Richtung, und führt Franz in das Innere seiner geheimsten Träume. Danach ist Franz sicher - er wird bleiben, für immer! Doch trotz Verliebtheit und leidenschaftlichem Sex degeneriert der beruflich frustrierte Leopold zum fiesen Psycho-Sadisten und demütigt seinen Gespielen mit schlechter Laune und nach bekanntem Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip. Es entwickelt sich ein schwules, sadomasochistisches Liebesdrama und dann betreten noch die ehemaligen Freundinnen der beiden den eng umgrenzten Lebensraum. "François Ozon ('8 Frauen') inszenierte nach Rainer Werner Fassbinders Stück harten Tobak für Anspruchsvolle. In den Hauptrollen sorgen Ludivine Sagnier ('Swimming Pool'), Bernard Giraudeau ('Bilitis') und Malik Zidi ('Place Vendôme') für Höchstleistungen. Geschickt verknüpft Ozon Psychologisches mit Humorvollem, setzt zahlreiche Verweise auf die deutsche Kultur und sorgt so für eine Hommage an den Autorenfilm. Für Fassbinder-Verehrer ebenso ein Muss wie für Anhänger des intellektuellen französischen Kinos." (Quelle: Video.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernard Giraudeau (Léopold) Malik Zidi (Franz) Ludivine Sagnier (Anna) Anna Thomson (Véra) Originaltitel: Gouttes d'eau sur pierres brûlantes Regie: François Ozon Drehbuch: François Ozon Kamera: Jeanne Lapoirie Altersempfehlung: ab 12

