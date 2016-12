Kinowelt 08:15 bis 09:45 Thriller Reasonable Doubt USA, D, CDN 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ist der Mann, der wegen Mordes auf der Anklagebank sitzt, tatsächlich ohne jeden Zweifel schuldig? Der junge Staatsanwalt Mitch Brockden weiß es besser: Er selbst hat das Opfer betrunken angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen - und voher auch noch die Polizei angerufen. Aber wie ist die Leiche dann im Wagen des Angeklagten gelandet? Und ist jener wirklich so unschuldig, wie er tut? Aufeinandertreffen zweier Ausnahme-Mimen: Samuel L. Jackson ("Marvel's The Avengers", "Pulp Fiction") und Dominic Cooper (Captain America: The First Avenger", "The Devil's Double") liefern sich ein packendes Duell um die Wahrheit im spannenden Gerichtsthriller von Peter P. Croudins ("Sliding Doors", "Laws of Attraction"). Die Los Angeles Times schreibt: "Spannendes Katz-und-Maus-Spiel" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Cooper (Mitch Brockden) Samuel L. Jackson (Clinton Davis) Gloria Reuben (Det. Blake Kanon) Ryan Robbins (Jimmy Logan) Erin Karpluk (Rachel Brockden) Dylan Taylor (Stuart Wilson) Karl Thordarson (Cecil Akerman) Originaltitel: Reasonable Doubt Regie: Peter Howitt Drehbuch: Peter A. Dowling Kamera: Brian Pearson Musik: James Jandrisch Altersempfehlung: ab 16