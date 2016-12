Kinowelt 05:20 bis 06:45 Krimi Made in USA F 1966 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Journalistin und Privatdetektivin Paula Nelson kommt aus Paris nach Atlantic City, um ihren Verlobten Richard zu suchen, der sich dort versteckt hat. Sie findet ihn ermordet vor, weiß aber nicht, warum er getötet wurde. Auf ihrer Suche nach dem Täter wird sie selbst zur Mörderin und gerät zwischen Polizei, Agenten und Gangster. Ihre Lage scheint aussichtlos. Jean-Luc Godards letzter Film mit Anna Karina ist eine freie Adaption eines Kriminalromans von Donald Westlake, alias Richard Stark, gespickt mit Anspielungen auf das Gangsterkino Hollywoods und die Amerikanisierung Europas. Godard widmete seine Arbeit Sam Fuller und Nicolas Ray, seine Figuren tragen Namen wie Aldrich, Widmark, Siegel oder Mizoguchi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Karina (Paula Nelson) Marianne Faithfull (Marianne Faithfull) Jean-Pierre Léaud (Donald Siegel) László Szabó (Richard Widmark) Yves Afonso (David Goodis) Ernest Menzer (Typhus) Jean-Claude Bouillon (Aldrich) Originaltitel: Made in U.S.A Regie: Jean-Luc Godard Drehbuch: Jean-Luc Godard Kamera: Raoul Coutard Altersempfehlung: ab 12