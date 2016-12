Disney XD 02:45 bis 03:05 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 30 Das Northwest-Anwesen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Pacifica plant eine schicke Party im Northwest-Anwesen, doch ein Poltergeist hat es auf das Haus abgesehen. Aus Angst, der Geist könne ihre Party in ein Chaos verwandeln, bittet sie Dipper, ihn zu entsorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Matt Braly Drehbuch: Alex Hirsch, Mark Rizzo, Jeff Rowe Musik: Brad Joseph Breeck

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 149 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 74 Min.