Disney XD 05:35 bis 06:00 Trickserie Disneys American Dragon Ring frei für den Drachen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Zwei Riesen bitten den American Dragon um Hilfe: ihr Kind ist aus seinem Heimatdorf davon gelaufen. Wie unsere Helden schnell herausfinden, um sich als Ringer zu verdingen. Aber der will seinen neuen Star natürlich nicht wieder hergeben. Jake handelt einen Deal aus: wenn er Hobie im Kampf schlägt, wird dieser aus der Liga entlassen. Als Jake den widerspenstigen Hobie dann auch tatsächlich endlich besiegt hat, ist King Hammer verschwunden. Er will alle Riesen dazu zwingen, für ihn zu kämpfen. Mit vereinten Kräften können Jake und Hobie die Wrestlertruppe überwältigen und die Riesen befreien. Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Brandon Sawyer Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6