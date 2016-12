National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Ein Blick zurück CDN 2015 2016-12-20 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie steht an einem Scheidepunkt seiner Laufbahn. Anlässlich seiner aktuellen Situation wirft der Chef des "Heavy Rescue"-Teams einen Blick zurück auf die spektakulärsten Unfälle und anspruchsvollsten Bergungen. Wegbegleiter aus der Vergangenheit und Gegenwart schließen sich seiner Retrospektive an und berichten, weshalb sie sich für diesen gefährlichen Beruf entschieden haben. Zuschauer erfahren außerdem alles über die spannenden und nicht selten gefährlichen Dreharbeiten von "Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell