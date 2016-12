National Geographic 02:40 bis 03:25 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Neue Herausforderungen CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie erkennt, dass er es alleine in Hope nicht schaffen kann und engagiert einen neuen Fahrer. Leider muss der Neuling erst einmal selbst gerettet werden, nachdem er mit Bruces blauem Truck einen Unfall gebaut hat. Derweil muss sich Jamies Stiefsohn Brandon beweisen. Seinen Plan, dem Alberta-Team beizutreten, darf er bis dahin zurückstellen. Unterdessen lernt Anfänger Colin seinen neuen Boss Adam richtig kennen, als ein vermeintlich einfacher Job ordentlich danebengeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Michael Bodnarchuk, Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Todd Serotiuk Musik: Christopher Nickel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 147 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 92 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 72 Min.