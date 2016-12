National Geographic 11:40 bis 12:25 Dokumentation Yukon Gold Saisonende in Sicht CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Jetzt, am Ende der Saison, versucht jeder Goldsucher noch einmal alles, um auch die letzte Chance auf einen guten Ertrag zu nutzen. Mit einem gefährlichen Versuch, Treibstoff zu tanken, riskiert Ken einiges, um seine Waschrinne am Laufen zu halten, solange noch nicht alles mit Schnee bedeckt ist. Karl schlägt hingegen den Rat seines Vaters in den Wind, alles abzugraben, was noch nicht gefroren ist. Auch Big Als erste Goldgräbersaison am Indian River neigt sich dem Ende zu, aber Fehler bei der Maschinenbedienung und eine müde Mannschaft könnten verhindern, dass er sein selbst gestecktes Ziel erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold