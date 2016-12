FOX 02:45 bis 03:40 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Franks Göttermilch USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sommer kehrt nach Chicago zurück - und mit ihm stehen einige Veränderungen bei den Gallaghers an. Frank erholt sich von seiner Lebertransplantation und arbeitet in Sheilas Keller an einem Geheimprojekt. Derweil kommt Überflieger Lip vom College nach Hause und muss feststellen, dass nichts mehr so ist wie früher. So sind Investoren im Viertel aufgetaucht, die sich für attraktive Immobilien interessieren. Eines Tages macht sogar ein neues, sehr trendiges Yogastudio auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Nancy M. Pimental Kamera: Kevin McKnight

