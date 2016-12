FOX 23:35 bis 00:30 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Getroffen und versenkt USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Gentrifizierung von Chicagos Arbeiterviertel South Side schreitet voran. Doch Frank passt das gar nicht in den Kram. Der alleinerziehende Vater und beherzte Alkoholiker mobilisiert all seine Kräfte: Mit Hilfe von Carl versucht er, mögliche Investoren abzuschrecken und fleht Sheila an, den Angeboten für ihr Haus nicht nachzugeben. Nebenher arrangiert er noch ein Tête-à-Tête zwischen dem Besitzer eines Schrottplatzes und seiner Tochter Sammi - im zweifelhaften Tausch gegen Brauerei-Equipment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Peter Segal Drehbuch: Sheila Callaghan Kamera: Kevin McKnight