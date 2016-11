Schweiz 1 02:30 bis 03:10 Magazin Einstein "Einstein" sucht den Schmerz Zwei Männer kriegen Wehen / Die Schmerzmesser / Stärker als jedes Schmerzempfinden / Klinische Schmerzen / Der Schmerz, dein Freund / Ein Leben ohne Schmerz CH 2016 Stereo HDTV Merken Zwei Männer kriegen Wehen: Kein Schmerz sei so stark wie der Geburtsschmerz, sagt der Volksmund. Moderator Tobias Müller und Schmerzforscher Mike Brügger wollen das genauer wissen und machen einen qualvollen Selbstversuch. Sie schliessen sich an einen Wehensimulator an - Bilder und Töne, die man nie mehr vergessen wird. Die Schmerzmesser: Forscher der Universität Zürich versuchen nun das Unmögliche: Sie wollen den Schmerz objektiv messbar machen. Sie untersuchen, wie Körper und Hirn auf Schmerzreize reagieren. Sie nutzen innovative Technologien mit dem Ziel, Schmerzen in ihrer Komplexität und Individualität zu verstehen. Das Wissen hilft Betroffenen, besser mit ihrem Leiden umzugehen. Stärker als jedes Schmerzempfinden: Bei Feldarbeiten klemmte Sampson Parker seinen Arm im Maispflücker ein und blockierte den Mechanismus. Doch nicht genug: Ein Funkenwurf entzündete den Mais und setzte die ganze Maschine in Brand. Sampson hatte nur zwei Möglichkeiten: Arm ab oder arm dran... - amputieren oder verbrennen. Also zückte er sein Taschenmesser. Klinische Schmerzen: Wer an Schmerzen leidet, kann sich ihnen nur sehr schwer entziehen. Oft hilft es Betroffenen aber schon weiter, wenn sie Klarheit über die genauen Ursachen ihres Leidens erhalten. Die Zürcher Schmerzforscher haben deshalb ein einzigartiges Verfahren entwickelt, das hochpräzise und personalisierte Diagnosen ermöglicht. Die Anwendung zeigt: Es hilft. Der Schmerz, dein Freund: Damit Isabelle Pulver 2015 das härteste Radrennen der Welt gewinnen konnte, musste sie den Schmerz zu ihrem Freund machen. Elf Tage brauchte sie für die 5000 Kilometer des Race across America, ein Nonstop-Rennen. Maximal zwei Stunden pro Tag legte sie sich schlafen. Bereits nach zwei Tagen setzten die ersten Schmerzen ein. "Einstein" zeigt, wie es Pulver schaffte, mit den Schmerzen umzugehen. Und der Beitrag erklärt, warum Schmerzen im Sport eine Form von Masochismus sind. Ein Leben ohne Schmerz: Jamilah Saba aus Bonn leidet an einem seltenen Gendefekt. Die Folge: Sie spürt keinen Schmerz. Was auf den ersten Augenblick wie ein Traum klingt, ist in Wirklichkeit eine Tortur, denn ihr Alltag ist voller Gefahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein