Disney Channel 16:50 bis 17:15 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 13 Die Wette USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Mabel beschwert sich bei Stan, dass seine unnötige Härte den Angestellten gegenüber sowohl unhöflich ist, als auch den Profit schmälert. Die beiden wetten, dass Mabel in drei Tagen während Stans Abwesenheit mehr Geld verdienen kann als er. Stan fährt in den Urlaub und wird Kandidat in einer Spielshow, in der er viel Geld gewinnen kann. Mabel praktiziert ihren neuen Führungsstil, muss jedoch bald einsehen, dass es schwer ist, freundlich zu sein und gleichzeitig Profit zu machen. Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Tim McKeon, Alex Hirsch