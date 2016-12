Disney Channel 16:20 bis 16:50 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Knotenkünste / Der Überlebenskünstler USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Kuzcos muss eine Knotenknüpf-Aufgabe für die Schule abgeben. Er möchte sich davor drücken, selbst zu knüpfen, doch Yzma und Kronk, der in ein Lama verwandelt wurde, verfolgen ihre eigenen Pläne und versuchen ihrerseits, Kuzco einen Strich durch die Rechung zu machen. (b) Kuzco, Malina und Kronk müssen 24 Stunden im Dschungel mit gesundem Menschenverstand im Urwald überleben. Weil Kuzco sich in seinem luxuriösen Notfallbunker entspannt, ist Malina sauer und Kuzco macht auch den anderen das Überleben schwer... Kuzcos muss eine Knotenknüpf-Aufgabe abgeben. Er leiht sich von Pacha's. Als der von Yzma in ein Lama verwandelte Kronk sie stiehlt, muss Kuzco selbst knoten. Er liefert den in seine Knoten eingeschnürten Lama-Kronk ab und besteht. Kuzco, Malina und Kronk müssen 24 Stunden im Dschungel mit gesundem Menschenverstand im Urwald überleben. Weil Kuzco sich in seinem luxuriösen Notfallbunker entspannt, ist Malina sauer. Kuzco macht auch den anderen das Überleben unmöglich und so flüchten sie sich in den Luxusbunker. Sie bestehen, weil sie gesunden Menschenverstand bewiesen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: David Knott, Howy Parkins Drehbuch: Mark Banker Musik: Michael Tavera