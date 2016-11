RTL II 00:15 bis 01:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nach dem plötzlichen Tod ihrer geliebten Mutter ist die 20-jährige Abiturientin Isabel ganz auf sich allein gestellt. Abgesehen von dem schmerzlichen Verlust erdrückt sie immer mehr das riesige, mit allerlei Trödel vollgestellte Haus - alte Hinterlassenschaften von ihren bereits verstorbenen Großeltern sowie ihrer Mutter. Für Isabel, genannt "Isi", ist schnell klar, sie möchte das 780 Quadratmeter große Grundstück samt Haus verkaufen, um einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Ihre besten Freunde Patricia (19) und Alex (19) sind in dieser emotional schwierigen Zeit immer für sie da. Um ihr bestmöglich zu helfen, hat sich Patricia an den RTL II-Trödeltrupp gewandt und um Hilfe gebeten. Denn die drei Freunde haben keine Ahnung, wie sie das Haus allein vom Trödel befreien können. Mauro Corradino nimmt diesen Auftrag gern an und er staunt nicht schlecht, wie viel Energie in der vom Schicksal gebeutelten Isabel steckt. Mauro und Isabel sind ein wahres Dreamteam. Wie viel Geld werden die beiden für ihren Neustart zusammenbekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller