26 mars 2004, il est 11h35, Laurent Bary, 35 ans, éleveur de poulets, rentre chez lui à Lanneau près de Dijon. Alors qu'il pénètre dans le salon, il découvre une scène d'horreur, sa femme, Valérie, 38 ans, gît dans une mare de sang, elle a le crâne fracassé et a été sauvagement poignardée de treize coups de couteau. Immédiatement alertés, les gendarmes trouvent près du cadavre l'arme du crime, un couteau de boucher dont la lame mesure plus de vingt centimètres. Mais aucune empreinte, ni aucun ADN ne sera retrouvé, comme si le meurtrier avait miraculeusement effacé toute trace de son passage. Qui pouvait en vouloir à cette aide-soignante sans histoire - Interrogé, Laurent Bary a un solide alibi : il a passé la matinée à livrer des poulets dans la région et l'autopsie révèle que son épouse a été tuée une heure avant que l'homme ne rentre au domicile conjugal. Très vite l'enquête s'oriente sur l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné car plusieurs objets personnels de la victime ont disparu. 18 mois s'écoulent, jusqu'à ce que la montre de Valérie Bary soit retrouvée à quelques kilomètres seulement de la scène du crime, au domicile d'un proche du mari !