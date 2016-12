RTL TVI 19:45 bis 20:25 Sonstiges Votez pour moi Stereo Merken "Votez Pour Moi" fait peau neuve avec quatre émissions spéciales exceptionnelles ! Chaque dimanche, du 27 novembre au 18 décembre 2016, André Lamy et Olivier Leborgne sont de retour à 19h45 sur RTL TVI pour vous offrir de nouvelles satires hilarantes de l'actualité politique de la semaine, et ils n'hésiteront pas à aller surprendre nos politiques dans leurs bureaux. Nos humoristes vous proposeront également une palette de nouveaux personnages qui font l'actualité : Donald Trump, Marie-Christine Marghem, Léopold Lippens, François Bellot, Marie-Martine Schyns, Jean-Marc Nollet ou encore Roberto Martinez. In Google-Kalender eintragen