RTL TVI 16:20 bis 18:05 Sonstiges Megamind USA 2010 Stereo

Megamind est le super méchant le plus génial de toute l'histoire de l'humanité. Et le pire loser aussi... Depuis pas mal de temps, il est mis en échec par l'invincible Metro Man qui le tourne en ridicule, jusqu'au jour où Megamind réussit à vaincre et à tuer Metro Man. Problème : en tuant le bon gars, il s'ennuie car il n'a plus personne avec qui se battre. Or, un super héros méchant a besoin d'un autre super héros gentil pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. Il décide donc de créer un nouvel adversaire, Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque que le précédent. Le hic, c'est que ce dernier trouve bien plus drôle d'être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant de détruire le monde que de le diriger. Pris à son propre piège, comment Megamind va-t-il réagir - Va-t-il endosser le rôle du super héros gentil ?...

Originaltitel: Megamind
Regie: Tom McGrath
Drehbuch: Alan J. Schoolcraft, Brent Simons
Musik: Hans Zimmer, Lorne Balfe
Altersempfehlung: ab 6