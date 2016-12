RTL TVI 10:20 bis 10:55 Sonstiges Coûte que coûte L'économie collaborative Stereo Merken Vous avez déjà demandé au voisin de garder votre chien - Occupé la maison d'amis au soleil - Emprunté la camionnette d'un copain pour déménager - Alors, sans le savoir, vous avez déjà fait de l'économie de partage. Un remède anti-crise auquel près de 8,5 % des Belges participent déjà ! Basé sur un échange de services, il peut également être rémunéré... De quoi arrondir les fins de mois difficiles... Et ce système peut devenir très lucratif. Certaines entreprises l'ont bien compris : Uber, Airbnb, Blablacar... On ne compte plus les nouveaux géants de cette économie : ils font toujours plus d'adeptes. Leur crédo : payer moins cher et partager ! Ils sont peut-être en train de bouleverser notre façon de consommer, de voyager, de manger et même de travailler... Est-ce le nouveau modèle économique - Une petite révolution en apparence idyllique, mais qui secoue l'économie traditionnelle. Jusqu'où l'économie de partage peut-elle aller - Où se trouve la limite avec la concurrence déloyale - Les emplois classiques sont-ils menacés - Enquête sur des systèmes D qui séduisent de plus en plus, mais en pleine polémique ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte