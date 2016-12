RTL TVI 13:40 bis 15:20 Sonstiges En attendant l'âme s?ur CDN 2006 Stereo Merken Tom a disparu dans un accident de voiture au moment des fêtes de Noël. Il laisse une veuve, Susan, et un fils, Jonathan. Un an après le drame, alors que Susan n'arrive pas à refaire sa vie, le petit garçon prétend à qui veut l'entendre qu'il arrive à entrer en contact avec le disparu. Inquiète, Susan demande l'aide de Kevin, l'éducateur en charge de son fils. Ce dernier la rassure du mieux qu'il peut. Peu après la jeune femme fait la connaissance d'un avocat pour qui elle se prend d'affection. Or, celui-ci est sans scrupules à son égard. A partir de ce moment, Jonathan et le fantôme de son père ne vont pas tarder à réagir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaime Ray Newman (Susan Chandler) Michael Shanks (Kevin Harrison) Conan Graham (Tom Chandler) Ingrid Torrance (Diane Holmes) Russell Porter (Greg Roberts) Burkely Duffield (Jonathan Chandler) Derek Green (Lester Brooks) Originaltitel: Under the Mistletoe Regie: George Mendeluk Drehbuch: Lindsay MacAdam, Jason Riley Musik: Clinton Shorter