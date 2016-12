Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Behutsamer Wandel bei den Donaueschinger Musiktagen 2016 (1) Merken Seit 1921 treffen sich alljährlich hunderte Interessierte zeitgenössischer Musik an der Donauquelle, Fachleute und Musikschaffende ebenso wie Studierende und interessiertes Publikum. Sie alle wollen neuen Tendenzen nachspüren und eilen von Sporthalle zu Konzerthalle, spazieren von einer Klanginstallation zur nächsten. Drei Tage lang, dicht gepackt mit fast ausschließlich Uraufführungen. In diesem Jahr lud der dem 2014 verstorbenen Leiter des Festivals 2015 nachgefolgte Björn Gottstein zahlreiche angelsächsische Komponierende ein. Ein weiteres Ohrenmerk legen die Donaueschinger Musiktage auf die junge Komponierendengeneration, für die die Verwendung von Technik wiederum eine andere und zentralere Rolle spielt als bisher. Aber auch österreichische Musikschaffende waren wieder zu Gast. Der heutige erste von insgesamt drei "Zeit-Tönen" bringt Ausschnitte dieses musikalisch inspirierenden Oktoberwochenendes. In Google-Kalender eintragen