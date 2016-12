Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Peter Bernstein Quartet bei den Inntönen 2016 Merken Der 49-jährige Peter Bernstein zählt zu den meistbeschäftigten Gitarristen der New Yorker Jazzszene, er hat mit Diana Krall ebenso gearbeitet wie mit Cool-Jazz-Legende Lee Konitz, mit Joshua Redman und Brad Mehldau. Als (Co-)Leader ist er im Trio mit Organist Larry Goldings und Schlagzeuger Bill Stewart hervorgetreten. Beim Konzert im Rahmen des oberösterreichischen "Inntöne"-Festivals am 15. Mai 2016 demonstrierte Peter Bernstein seine tiefe Verwurzelung in der Jazztradition, indem er Eigenkompositionen sowie Standards von Thelonious Monk und Milt Jackson geschmackvoll interpretierte. Zur Seite standen ihm mit Renato Chicco (Klavier), Morten Ramsbøl (Kontrabass) und Christian Salfellner (Schlagzeug) drei arrivierte Könner ihres Fachs, allesamt Professoren bzw. Dozenten am Jazzinstitut der Grazer Kunstuniversität. In Google-Kalender eintragen Moderation: Maria Reininger