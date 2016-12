Österreich 1 17:30 bis 17:56 Sonstiges Spielräume Das Theater der verlorenen Erinnerungen - die Traumwelt von Jun Miyake Merken Mit Anspielungen quer durch die Popgeschichte des 20. Jahrhunderts hält er die Hörenden bei der Stange. "Lost Memory Theatre" nennt Jun Miyake sein popmusikalisches Kammerspiel, in dem er hintergründig, voller Anspielungen sein Können als Komponist ausspielt. Der japanische Jazzmusiker, der in den USA Jazztrompete studierte, nimmt Anleihen an Chansons, Bossa Nova gewürzt mit einer Prise Erotik. Auf "Lost Memory Theatre" Act 1 und 2 hat er David Byrne, Nina Hagen oder the Cosmic Voices of Bulgaria vereint. Zwei Alben, die man von Anfang bis Ende hören sollte - ein kleiner Ausschnitt davon in den Spielräumen. In Google-Kalender eintragen