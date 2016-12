Österreich 1 14:05 bis 14:55 Sonstiges Menschenbilder "Die ferne Stadt" - Thomas Weyr Merken In Wien wurde er 1927 geboren. Der Vater war Maler und Schriftsteller, die Mutter eine angesehene Ärztin. Die Familiengeschichte führt tief in die Zeit der k.u.k. Monarchie zurück. Im Alter von elf Jahren -1938 - musste Thomas Weyr seine Heimatstadt verlassen. Obwohl seine Familie in England und New York eine neue Existenz aufbauen konnte, blieb Wien der Sehnsuchtsort, die ferne Stadt. 1948 kehrt Thomas Weyr nach Wien zurück. Nach einem Studium der Medizin und der Psychologie entscheidet er sich beruflich für einen anderen Weg: Er wird Journalist und führt als Korrespondent, Publizist und Übersetzer fortan ein Leben zwischen New York und Wien. New York wird schließlich zur neuen Heimat. Thomas Weyr hat mehrere Bücher veröffentlicht, er hat Bücher aus dem Deutschen und Französischen ins Englische übersetzt, er wurde einmal sogar zum Ghostwriter für den Schah des Iran ... Zur Präsentation seines - fast 350 Seiten starken - Erinnerungsbandes "Die ferne Stadt" kam Thomas Weyr noch einmal auf Besuch in seine alte Heimatstadt. In Google-Kalender eintragen