Österreich 1 08:15 bis 09:00 Sonstiges Du holde Kunst Lieblingsgedichte. Ausgewählt und interpretiert von Maria Bill Maria Bill spielte u.a. an der Freien Volksbühne Berlin, am Wiener Schauspielhaus unter Gratzer, am Theater in der Josefstadt unter Haeusserman, am Burgtheater unter Benning und Peymann, am Volkstheater unter Werner und Schottenberg. Unvergesslich u.a. ihre Salome Pockerl in Nestroys "Talisman" oder ihre Piaf in dem gleichnamigen Stück von Pam Gems, für die sie die Kainz-Medaille erhielt. Mit ihren Chanson-Programmen ist Maria Bill bis heute erfolgreich.