Phoenix 17:30 bis 18:00 Dokumentation ZDF History Rosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wird D 2012 Live TV Merken Giacomo Casanova, Gunter Sachs, Mick Jagger - sie gelten als die berühmtesten Frauenhelden der Geschichte. Männer, die angeblich wussten, wie man sie alle kriegt. Doch was ist Wahrheit, was Legende? ZDF-History porträtiert acht Männer und Frauen, die es in der Kunst der Verführung zu wahrer Meisterschaft gebracht haben sollen - von Cleopatra bis Udo Jürgens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History