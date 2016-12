Phoenix 11:30 bis 12:00 Dokumentation ZDF History Krieg der Zeichner D 2015 Live TV Merken Die Dokumentation zeigt, welche Rolle der Zeichentrickfilm in der Propaganda des Zweiten Weltkriegs spielte. Für Deutschland zog der "Arme Hansi" in die Schlacht gegen Donald Duck und Co. Adolf Hitler und Joseph Goebbels wollten Walt Disney mit dem deutschen Animationsfilm übertrumpfen. Der Propagandaminister setzte vor allem auf leichte Unterhaltung, um vom Krieg abzulenken. Doch gegen Hollywoods Giganten waren die deutschen Zeichner chancenlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History