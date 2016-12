ORF 3 17:15 bis 17:45 Familienserie Waldheimat Als ich Bettelbub gewesen A 1990 Merken Nicht nur als Vorleser und Schreiber zeigt sich Peter geschickt, auch als Maler erweckt er die Bewunderung der Alpler. Von einem Studenten hat er einen Wasserfarben-Kasten geschenkt bekommen und mit einem, aus seinen eigenen Haaren verfertigten Pinsel malt er Heiligenbilder, die der Mesner von St.Kathrein sogar anstelle des Pfarrzinses annimmt. - Die Kinder indessen knien in diesen Tagen (Bet- und Bußtag) betend am Wegrand und hoffen von den Vorbeiziehenden ein paar "milde Gaben" erbetteln zu können. Natzl will sich an Peter rächen, der ihm seinen Bettel-Stammplatz besetzt hat... Schauspieler/in: Harald Gauster (Peter), Horst Klaus (Waldbauer), Ute Radkohl (Waldbäurin), Birgit Schrabacher (Plonele), Edith Rode (Mirzele), Ronnald Ruhdorfer (Jakobele), Helfried Edlinger (Franz). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Gauster (Peter) Ute Radkohl (Waldbauer) Horst Klaus (Waldbäuerin) Chlodwig Haslebner (Plonele) Edith Rode (Mirzele) Ronnald Ruhdorfer (Jakobele) Helfried Edlinger (Franz) Originaltitel: Waldheimat Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Uta Berlet Kamera: Hans Jura Musik: Ernst Brandner