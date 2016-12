TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Keine neuen Freunde USA 2016 16:9 Merken Unverhofft steht eines Abends Max' alte Freundin Becky vor dem Cupcake-Fenster. Dass die beiden sich schon so lange kennen und offenbar viel gemeinsam haben, macht Caroline eifersüchtig. Sie nimmt sich vor, auch neue Freunde zu finden. Tatsächlich lädt Rachael die Bedienung zu einer Party am Wochenende ein. Caroline schleppt Max dorthin - doch bald müssen die beiden einsehen, dass sie Rachael und ihre Freunde lieber nicht näher kennenlernen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Meryl Hathaway (Rachael) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Anthony Joseph Rich Drehbuch: Rob Sheridan Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12