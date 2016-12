TNT Comedy 06:35 bis 07:00 Comedyserie Happily Divorced Bindungsängste USA 2012 16:9 Merken Peter arrangiert für Fran eine Verabredung mit einem Arzt. Dieses läuft jedoch schief, was Fran zurück in Elliots Arme treibt. Dieser will Fran zu einer Paar-Therapie überreden, um an seinen Bindungsängsten zu arbeiten. Fran willigt ein, ohne zu wissen, dass sie diejenige ist, die davon profitieren wird: Fran löst sich von Elliot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Lovett) John Michael Higgins (Peter Lovett) Tichina Arnold (Judi Mann) Valente Rodriguez (Cesar) Robert Walden (Glen Newman) Rita Moreno (Dori Newman) Dan Aykroyd (Harold) Originaltitel: Happily Divorced Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Bob Myer Kamera: George Mooradian Musik: Gavin Lurssen, Ran Pink

