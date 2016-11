TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Hundeentwurmer, Pferdebesamer USA 2009 16:9 Merken Jake ist so unhöflich zu Chelsea, dass Charlie von ihm verlangt, sich mit seiner Verlobten auszusprechen. Die beiden versöhnen sich und gehen nun gemeinsam auf Charlie los. Alan nimmt in der Immobilienagentur seiner Mutter einen Aushilfsjob an, weil er sich eine Wohnung mit seiner Freundin leisten will. Als er mit Evelyn ein unbewohntes Luxushaus vorführt, kommt ihm eine Idee: Er täuscht vor, das Objekt gemietet zu haben, und verabredet sich mit Melissa zu einem Schäferstündchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Gerald Brodin (Mann) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 16