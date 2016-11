TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Basketball-Desaster USA 2016 16:9 Merken Caroline sucht mal wieder nach neuen Möglichkeiten, den Bekanntheitsgrad des Cupcake-Geschäfts zu steigern. Dazu will sie eigentlich an einem bekannten Food Festival in der Stadt teilnehmen. Doch dann kommt ihr ein Basketballspiel dazwischen, für das sie und Max Freikarten von Olegs Bruder bekommen haben. Nun hofft die Blondine dort in der VIP-Lounge einige Kontakte knüpfen zu können, doch es soll anders kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Matt Lasky (Gortak) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Katy Garretson Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12