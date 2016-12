TNT Comedy 18:20 bis 18:45 Comedyserie 2 Broke Girls Der Mietbetrug USA 2015 16:9 Merken Für Max und Caroline tut sich die Hölle auf: Han nötigt seine Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Abend und lockt sie in einen "Escape Room". Den Raum mit dem Thema "Alice im Wunderland" können sie nur verlassen, wenn sie gemeinsam einige Rätsel lösen. Allerdings zeigt sich Caroline, die am meisten über die Geschichte weiß, wenig kooperativ. Sie hat herausgefunden, dass Max jahrelang zu viel Miete von ihr kassiert hat und ist nun stinksauer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) John Milhiser (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: David Trainer Drehbuch: Patrick Walsh Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12