ORF 3 17:15 bis 17:40 Familienserie Waldheimat Wie das Zicklein starb A 1983 Merken Es ist kurz vor dem Josefitag. Auf dem Waldbauerndorf beraten Kinder, was sie dem Hirten Josef, der die Schafe und Ziegen der Alpler Bauern auf die Weide treibt, zum Namenstag schenken können. Die Kinder versprechen dem Vater, täglich eine halbe Stunde früher aufzustehen, um ihm bei der Arbeit behilflich zu sein und würden dafür sein weißes Kitz bekommen, das sie dem Schäfer schenken wollen. Aber schon am ersten Tag verschlafen sie und der restliche Tag verläuft auch ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten - und an allem ist Peter schuld... Mit: Harald Gauster (Peter), Ronnald Ruhdorfer (Jakobele), Horst Klaus (Waldbauer), Helfried Edlinger (Franz), Ute Radkohl (Waldbäuerin), Gabi Baumann (Christl), Birgit Schrabacher (Plonele), Herta Böhm, Edith Rode (Mirzele). Ö/D 1983 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Gauster (Peter Rosegger) Horst Klaus (Waldbauer) Ute Radkohl (Waldbäuerin) Birgit Schrabacher (Plonele) Edith Rode (Mirzele) Ronnald Ruhdorfer (Jakobele) Helfried Edlinger (Franz) Originaltitel: Waldheimat Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Uta Berlet