ORF 1 23:30 bis 00:15 Musik Andreas Gabalier - MTV Unplugged D 2016 Stereo 16:9

VolksRock'n'Roller Andreas Gabalier zieht den Stecker und präsentiert seine Songs in Wien zum ersten Mal unplugged. Begleitet von einem 50-köpfigen Sinfonieorchester spielt er Hits wie "Amoi seg' ma uns wieder", "Vergiss die Heimat nie" und "So liab hab i di". Natürlich geben sich auch zahlreiche Gaststars die Ehre, darunter Xavier Naidoo, Max Giesinger, Gregor Meyle und die 257ers.

Gäste: Xavier Naidoo, Gregor Meyle, Max Giesinger, Die Hip Hopper 257er
Originaltitel: Andreas Gabalier - MTV Unplugged