TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Plötzlich ein greller Blitz USA 2009 16:9 Merken Alan versucht im Coffeeshop ein Drehbuch zu schreiben, das ihn aus seiner finanziellen Misere retten wird. Dabei wird er von Mia angesprochen, der Frau, die sein Bruder Charlie einst in Vegas beinahe geheiratet hätte. Mia, die inzwischen von ihrem neuen Mann geschieden ist, lässt Charlie grüßen. Charlies Interesse ist geweckt, was er vor seiner Verlobten Chelsea nicht verbergen kann: Chelseas Alarmglocken läuten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Jennifer Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Lee Aronsohn Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12