TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Katzenklo USA 2009 16:9 Obwohl Charlie Angst um seine Unabhängigkeit hat, zieht Chelsea bei ihm ein. Er kann noch verkraften, dass sie sein Schlafzimmer und sein Bad umdekoriert, aber als er das Katzenklo von Kater Sir Lancelot bemerkt, rennt er aus dem Haus. Alan kann Charlie davon überzeugen, dass er sich bei Chelsea entschuldigen muss. Gesagt, getan. Abends findet Alan sein Zimmer voll mit Chelseas Sachen vor, sodass ihm nur eine kleine Ecke zum Schlafen bleibt - zusammen mit Sir Lancelot ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jon Cryer Drehbuch: Susan Beavers, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman