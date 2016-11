TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der Saftladen USA 2015 16:9 Merken Die Dusche in Max' und Carolines Wohnung ist kaputt. Da kommt es ihnen gerade recht, dass ihr Chef Han sie zu einem Probetag in seinem Fitnessstudio einlädt. Begeistert von den Umkleidekabinen, den sanitären Einrichtungen sowie einem gut aussehenden Trainer wollen die beiden einen Halbtagesjob an der Saftbar des coolen Studios ergattern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Tip Scarry (Brian) Leslie Grossman (Amy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Liz Astrof Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12