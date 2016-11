TNT Comedy 15:05 bis 15:30 Comedyserie Man Seeking Woman Hammer USA 2015 16:9 Merken Es ist geschafft: Endlich hat Josh eine Freundin gefunden, die sehr gut zu ihm passt. Als Mike erfährt, dass sich sein bester Freund wieder fest liieren will, ist er entsetzt und will ihn aufhalten. Doch Josh ist so verknallt, dass er nicht auf Mike hört. Einzig eine Versuchung gibt es, gegen die Josh keine Macht hat - und ausgerechnet die taucht unerwartet wieder auf der Bildfläche auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Josh Greenberg) Eric Andre (Mike) Britt Lower (Liz) Maya Erskine (Maggie) Anna Konkle (Kayla) Marc Evan Jackson (Judge) Originaltitel: Man Seeking Woman Regie: Jonathan Krisel Drehbuch: Simon Rich Kamera: Bobby Shore