Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht "International Sweethearts of Rhythm". Ein revolutionäres Tanzorchester Merken "Mostly Other People Do The Killing" im August 2016 beim Outreach-Festival in Schwaz. Als Swingband waren die "International Sweethearts of Rhythm" in vielerlei Hinsicht bahnbrechend. Entstanden in einer Mädchenschule in Mississippi, avancierten sie bald zum pionierhaften Phänomen. Die 18 hochtalentierten Instrumentalistinnen, deren Zusammenstellung sich über alle Klassen- und Rassenschranken hinwegsetzte, boten dem Publikum eine spektakuläre Show, in deren Mittelpunkt von Anfang an die Musik stand. Zwischen 1939 bis 1949 feierte man große Erfolge auch in Europa, das Ende der Swing-Ära ließ das Werk der "Sweethearts" in Vergessenheit geraten. Gerhard Graml spürt in der Ö1 Jazznacht der Geschichte der "International Sweethearts of Rhythm" nach und präsentiert im Kontrast dazu zeitgenössische Klänge: Auf dem Programm steht die Aufzeichnung des Konzerts der angesagten New Yorker von "Mostly Other People Do The Killing" um Kontrabassist Moppa Elliott, die beim diesjährigen Outreach-Festival in Schwaz in erweiterter Septett-Besetzung (mit Dave Taylor, Franz Hackl, Thomas Kugi und John Arman) auftraten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerhard Graml

