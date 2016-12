Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen "Hey Joe". Auf den Spuren des James Marshall Hendrix Merken Jimi Hendrix, der begnadete Gitarrist aus Seattle, musste lange Jahre eine Ochsentour durch die amerikanische Provinz absolvieren. Erst als er im Swinging London der späten 1960er Jahre seine Band Experience gründete, katapultierte er sich in Rekordzeit in die surreale Welt der Pop-Stars - an der er jedoch zugrunde ging. Im September 1970 lag Hendrix tot in einem Londoner Hotelzimmer - erstickt an seinem eigenen Erbrochenen. Nur 27 Jahre alt war er geworden. Doch seinen Nachruhm hatte er längst sichergestellt: Eigentlich hatte er schon am 16. Dezember 1966 mit der Nummer "Hey Joe", die sein erster Welthit wurde, den Grundstein für seine Unsterblichkeit gelegt. Auch 50 Jahre nach Erscheinen der Debüt-Single sind über die Ikone mit der Afro-Frisur und dem Piraten-Hippie-Outfit und über sein Werk eine Menge Fragen offen. Wolfgang Kos hat in Jimi Hendrix' Geburtsstadt Seattle nach Antworten gesucht und Robert Rotifer in London, der globalen Swinging Pop-Kapitale der 1960er Jahre nachgeforscht. Thomas Mießgang erinnert an Hendrix' Wien-Konzert im Jahr 1969, und der in Wien lebende deutsche Jazz- und Improvisationsmusiker Martin Siewert erläutert im Diagonal-Studio mit seiner Gitarre die Besonderheiten des teuflischen, Hendrix'schen Gitarrenspiels. Zeitzeugen-Berichte komplettieren schließlich das Bild. Was hätte aus diesem Musikerleben noch werden können? Was aus der geplanten Supergroup: Jimi Hendrix, Miles Davis und Paul McCartney? Das posthum erschienene Album mit dem Titel "Nine to the Universe" mit freigeistigen, jazzigen Improvisationen deutet an, wohin die Reise von Hendrix hätte führen können. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Waldenberger